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Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar - Son Dakika

Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar

02.02.2022 17:16

İstanbul Kartal'da seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bu sırada araçtan aceleyle inen baba ve kızın, yanan araçlarını çaresizce izlemeleri üzüntü yarattı.

Kartal sahil yolun Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan 34 J 9301 plakalı Hyundai marka araçtan duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücüsü Barış Bayram aracını kenara çekip minik kızı ile birlikte araçtan indi.

Cayır cayır yanan otomobillerini çaresizce izleyen baba ve kızın hali üzdü

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışan Bayram başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Cayır cayır yanan otomobillerini çaresizce izleyen baba ve kızın hali üzdü

"MÜDAHALE ETTİM AMA YETERLİ OLMADI"

Sürücü Barış Bayram," Araçtan duman çıkmaya başladı ben de aracı kenara çektim. İçerde çocuk vardı onu çıkarttım. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama yeterli olmadı." şeklinde konuştu.

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Barış Bayram, Kadıköy, Bayram, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar - Son Dakika


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17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
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SON DAKİKA: Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar - Son Dakika
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