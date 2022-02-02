Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar - Son Dakika

Kartal sahil yolun Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan 34 J 9301 plakalı Hyundai marka araçtan duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücüsü Barış Bayram aracını kenara çekip minik kızı ile birlikte araçtan indi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışan Bayram başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

"MÜDAHALE ETTİM AMA YETERLİ OLMADI"

Sürücü Barış Bayram," Araçtan duman çıkmaya başladı ben de aracı kenara çektim. İçerde çocuk vardı onu çıkarttım. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama yeterli olmadı." şeklinde konuştu.