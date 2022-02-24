Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı

24.02.2022 09:58

Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı.

Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı

Adana'da hareket halindeki otomobilde baba kızın silahlı saldırıya uğrayıp, babanın öldürülmesinden hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı

ADANA - Adana'da hareket halindeki otomobilde baba kızın silahlı saldırıya uğrayıp, babanın öldürülmesinden hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıkarken, genç kadının feryadı yürek dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Şubat günü merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kızını da yanına alan Kaya Erkara, 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen baba kız daha sonra Toros Mahallesindeki evine dönmeye karar verdi. Erkara, apartmanın girişine gelip otomatik kapıyı açtığı sırada motosiklet ile gelen iki kişi tabancayla ateş etmeye başladı. Erkara'nın bulunduğu sürücü camına defalarca ateş eden zanlılar 6 yaşındaki kız çocuğunun olduğu arka cama da iki el ateş edip kaçtı.

Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri elinden vurulan kız çocuğunu hastaneye kaldırırken, Erkara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet polisleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Polis kaçan iki şüphelenin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı. Bu arada, olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada otomobil sürücü kısmında 28 kurşun girişi tespit edildi. Bu yaşanan olayın hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elinden vurulan küçük kız çocuğu şokla kaldırımda otururken babasının sürücü koltuğunda öldüğü görülüyor. Bir süre sonra ise Erkara'nın eşi olay yerine gelerek feryat edip gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra eşine bakan acılı kadının feryadı yürekleri dağladı.

Polis ise zanlıları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı
Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı
Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı

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Baba kıza kanlı pusu sonrası görüntüler ortaya çıktı Baba kıza kanlı pusu sonrası görüntüler ortaya çıktı Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım

Toros Dağları, Çukurova, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baba ve kızına yönelik kanlı pusuya ait görüntüler ortaya çıktı... Genç kadının feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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