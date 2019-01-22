Son Dakika Haberleri: Baba ve Kızından Doktora Darp İddiası

Baba ve Kızından Doktora Darp İddiası

1 saat önce

Kırşehir'de poliklinik görevini yapan doktoru baba ve kızının sözlü ve fiziksel olarak darp ettiği iddia edildi.

Baba ve Kızından Doktora Darp İddiası, System.String[]
Kırşehir'de poliklinik görevini yapan doktoru baba ve kızının sözlü ve fiziksel olarak darp ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik görevini yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Uçar'ı sıra dolduğu halde içeri girmek ve muayene olmak isteyen Ç.G., ve kızı B.G., talepleri reddedilince önce sözlü sonrasında ise doktoru fiziksel darp etti.

Darp iddiasının gerçekleşmesi ardından İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak sağlıkta yaşanan şiddeti kınadı. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Hekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Cahit Uçar, poliklinik görevi başındayken hasta ve yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edilmiştir. Hekimimize görevi başında yapılan saldırıyı tüm sağlık camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir nedenle mazur görülmeyecek şiddet olaylarının sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü ve bu tür olaylara bir daha maruz kalınmamasını temenni ettiğimizi belirtmek istiyoruz" denildi.

Baba ve kızı adli işlem için polis tarafından göz altına alındı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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