Baba ve Kızından Doktora Darp İddiası

Kırşehir'de poliklinik görevini yapan doktoru baba ve kızının sözlü ve fiziksel olarak darp ettiği iddia edildi.

Kırşehir'de poliklinik görevini yapan doktoru baba ve kızının sözlü ve fiziksel olarak darp ettiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik görevini yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Uçar'ı sıra dolduğu halde içeri girmek ve muayene olmak isteyen Ç.G., ve kızı B.G., talepleri reddedilince önce sözlü sonrasında ise doktoru fiziksel darp etti.



Darp iddiasının gerçekleşmesi ardından İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak sağlıkta yaşanan şiddeti kınadı. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Hekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Cahit Uçar, poliklinik görevi başındayken hasta ve yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edilmiştir. Hekimimize görevi başında yapılan saldırıyı tüm sağlık camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir nedenle mazur görülmeyecek şiddet olaylarının sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü ve bu tür olaylara bir daha maruz kalınmamasını temenni ettiğimizi belirtmek istiyoruz" denildi.



Baba ve kızı adli işlem için polis tarafından göz altına alındı. - KIRŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı

Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı