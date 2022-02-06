Çukurova ilçesinde Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu otomobiliyle evine giden Kaya E. (37), konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi. B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika