Üye Girişi
Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika

Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular

06.02.2022 19:38

Adana'da 9 yaşındaki kızının da içinde bulunduğu otomobille evine giden 37 yaşındaki şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Baba sürücü koltuğunda yaşamını yitirirken, kızı ise kolundan yaralandı.

Çukurova ilçesinde Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu otomobiliyle evine giden Kaya E. (37), konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Baba ve kızına kanlı pusu! Evine gittikleri sırada silahlı saldırıya uğradılar

KIZI KOLUNDAN YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi. B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baba ve kızına kanlı pusu! Evine gittikleri sırada silahlı saldırıya uğradılar

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular
Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular
Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular
YORUMLAR
500

Çukurova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:04 Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 19:45:15. #1.13#
SON DAKİKA: Baba ve küçük kızına silahlı saldırı! Evlerine gittikleri esnada kurşun yağmuruna tutuldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement