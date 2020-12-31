Baba ve oğlu 1 gün arayla korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Baba ve oğlu 1 gün arayla korona virüse yenik düştü
31.12.2020 12:22
Kocaeli'de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer, korona virüs sebebi ile tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Süleyman Süzer'in ölümünün ardından babası Osman Süzer de korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.
Bir haftadır tedavi gören Osman Süzer korona virüse yenik düştü. Osman Süzer'in Bağçesme Aile Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ
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