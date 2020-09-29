Baba ve oğlu birer hafta arayla korona virüs salgınına yenik düşerek hayatlarını kaybetti - Son Dakika

Baba ve oğlu birer hafta arayla korona virüs salgınına yenik düşerek hayatlarını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan baba ve oğlu birer hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Zülküf Gökçe ile 66 yaşındaki oğlu Hikmet Gökçe korona virüs salgınına yakalanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan baba Zülküf Gökçe 21 Eylül Pazartesi günü hayatını kaybetti. Baba Gökçe'nin oğlu Hikmet Gökçe ise babasının ölümünden bir hafta sonra korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Birer hafta arayla hayatlarını kaybeden baba ve oğlun yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hikmet Gökçe ise kılınan cenaze namazı sonrasında dualar eşliğinde Akyazı Vakıf Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.