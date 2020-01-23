Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı

6 saat önce

BURDUR'da baba ve oğlu, aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaraladı.

Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı, System.String[]

BURDUR'da baba ve oğlu, aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaraladı. Taşçı ameliyata alınırken, kaçan baba ve oğlu ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail A. ve oğlu Hüseyin Cevahir A., akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı'nın ameliyata alındığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail A. ve Hüseyin Cevahir A., polis merkezine götürüldü.


Hüseyin Cevahir, Emre Taşçı, Burdur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görev başındaki polis, emniyetin tuvaletinde sevgilisiyle uygunsuz halde basıldı
Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 07:25:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]