Baba ve oğlu kavgada bıçaklandı...O anlar kamerada

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı. O onlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Samanlık Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen zanlı Haydar G. ile oğlu Ahmet G.'yi bıçakladı. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, zanlı ise gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.