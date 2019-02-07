Baba ve Oğlu Satranç Turnuvaları İçin Yollara Düşüyor

Hakim Tanju Kızılkuş ile 15 yaşındaki oğlu Akın Kızılkuş, yurt içinde farklı şehirlerdeki satranç turnuvalarına birlikte katılarak, dereceye girmek için mücadele ediyor.

SİNAN ÖZMÜŞ - Hakim Tanju Kızılkuş ile 15 yaşındaki oğlu Akın Kızılkuş, yurt içinde farklı şehirlerdeki satranç turnuvalarına birlikte katılarak, dereceye girmek için mücadele ediyor.



Satrancı bir arkadaşı sayesinde öğrenen 52 yaşındaki Tanju Kızılkuş, tüm bildiklerini oğlu Akın'a da öğretti. Kızılkuş, henüz 6 yaşındayken başladığı satrançta üstün başarı gösteren oğluyla Türkiye genelindeki turnuvaları dolaşmaya başladı.



Turnuvalarda orta sıralarda yer alan baba Tanju Kızılkuş 1585 ELO puanına sahipken, henüz 15 yaşında olan lise öğrencisi oğlu ise 2100 ELO puanına şimdiden ulaşmayı başardı.



Baba Tanju Kızılkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında arkadaşı sayesinde öğrendiği satrancı üniversite yıllarının sonuna kadar oynadığını söyledi.





İş hayatının yoğun temposu nedeniyle ara verdiği satranca, oğlu Akın'a öğretmek için yeniden başladığını belirten Kızılkuş, yurt içindeki turnuvaların hepsine katılmaya çalıştıklarını ifade etti. Kızılkuş, "Yılda ortalama 5-6 turnuvaya baba-oğul katılıyoruz. Heyecanlı oluyor. Tabi iyi neticeler alırsak güzel oluyor. Kötü neticeler de oluyor. Doğal olarak gerginlikler de oluyor. Mutluluklar da oluyor. Hepsi de bir arada." diye konuştu.



"Oğlumla hiç rakip olmadık"



Satrancın akılla oynanan güzel bir oyun olduğunu belirten Kızılkuş, bu sayede oğlunun düşünmeye yoğunlaştığını dile getirdi.



Kızılkuş, bugüne kadar 50'ye yakın turnuvaya katıldıklarını, ancak oğluyla hiç rakip olmadıklarını belirterek, "İki seneye kadar ikimiz beraber çalışıyorduk. Belli bir aşamaya geldikten sonra ben yetersiz kaldım. Oğluma bir antrenör bulduk. Artık bir arada çalışmıyoruz. Evde de artık benimle oynamıyor, onun için zayıf kalıyorum. Eşim de bizi destekliyor. Hoşuna gidiyor. Sonuçta insanın evladıyla birlikte bir şey yapması güzel." diye konuştu.





Akın Kızılkuş ise 6 yaşındayken babasının öğrettiği satrancın derslerini de olumlu etkilediğini söyledi. Akın Kızılkuş, "Turnuvalarda maç kaybetsem babam beni motive ediyor. O kaybetse ben onu motive ediyorum. Ancak sahada ise eşitiz." dedi.



Genç sporcu, en büyük hedefinin ELO puanını 2500'e çıkarmak olduğunu dile getirerek, "Büyük usta olma amacıma ulaşmak için çalışıyorum." ifadesini kullandı.

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