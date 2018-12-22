Baba ve Oğlu Silahlı Kavgada Yaralandı
6 saat önce
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada bir baba ile oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
KİLİS'in Musabeyli
ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada bir baba ile oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Musabeyli'nin Tahtalı Karadut köyünde Yılmaz ve Duman aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit D., av tüfeğiyle Sait Yılmaz
(65) ve oğlu Şıh Mehmet Yılmaz
'a (26) ateş etti. Yaralanan baba ve oğlu ambulansla Kilis
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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