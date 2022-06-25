Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti

25.06.2022 16:41

Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı.

Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti

ADANA - Adana'da simit satan yaşlı adama baba ve oğlu meydan dayağı attı. Kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının ayırmaya çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçüksaat civarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, simit satan yaşlı adam, iş yerinin önüne çöp attı. Bunun üzerine ise iş yeri sahibi baba ve oğlu yaşlı adama meydan dayağı attı.

Dakikalarca yaşlı adam darp edilirken kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının kavgayı ayırıp yaşlı adamı kurtarmaya çalışması dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı Yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı Dolabın fişini takarken akıma kapılıp öldü Dolabın fişini takarken akıma kapılıp öldü
Kaynak: İHA

Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 16:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement