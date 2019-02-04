Son Dakika Haberleri: Baba ve Oğlu Trafik Kazasında Yaralandı

Baba ve Oğlu Trafik Kazasında Yaralandı

24 dakika önce

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak- Ankara karayolunun 9. kilometresinde Emrullah Y. idaresindeki 06 U 9089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada Emrullah Y. ve oğlu Tarık Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun tedavisi sürüyor.

Kaza yapan aracın arkasında seyreden bir sürücü, "Araç kontrolden çıktı, duvara vurdu. Normal seyir halindeydi, aşırı sürat yoktu. Durumları iyi sanırım, oğlunun gözünde bir sıkıntı görülüyor. Açamıyor, inşallah gözünü kaybetmez. Biz arkasından seyrediyorduk" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Ankara, Zonguldak, 3. Sayfa
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