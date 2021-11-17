Üye Girişi
Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er yıl hapis cezası - Son Dakika

Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er yıl hapis cezası

17.11.2021 13:46
Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er yıl hapis cezası

Bolu'da, kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıttıkları baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran sanıklar, 8'er yıl 4'er ay hapis cezası ve toplam 432 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıttıkları baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran sanıklar, 8'er yıl 4'er ay hapis cezası ve toplam 432 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan Ali Turan ile oğlu Hüseyin Turan geçtiğimiz yıl kendilerini jandarma komutanı olarak tanıtan Ercan Arar ve Fikret Turan tarafından telefonla arandı. Şahıslar baba ve oğlundan toplam 115 bin lirayı verdikleri hesap numarasına göndermelerini istedi. Baba ve oğlu dolandırıcıların verdiği hesap numarasına istenilen paraları yatırdıktan sonra dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında yakalanan Ercan Arar ve Fikret Turan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanıklar, hakim karşısına çıkarıldı. Ali Turan ve oğlu Hüseyin Turan ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin Turan, "Olay günü cep telefonumuz çaldı. Bizi arayan kişi kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıttı. Parayı havale ettik ama bu arada telefonu kapatmamızı isteyerek bu sefer de bir bayan bizimle konuşmaya başladı. Toplamda 115 bin lira parayı Adana'daki bir şubeye gönderdik. Telefonu kapattık. Aradan 10 dakika sonra bize gelen numarayı aradıktan sonra telefonun kapalı olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Davacı ve şikayetçiyiz" dedi.

Duruşmada yaptıkları savunmada birbirlerini suçlayan sanıklar Fikret Turan ile Ercan Arar'ın, 'kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıkları 8'er yıl 4'er ay hapis ve 216 bin lira para cezasına çarptırdı. - BOLU

Hüseyin Turan, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er yıl hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek 13:43 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı 13:37 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar 13:22 Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır 12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı 11:25 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı

Son Dakika Haberleri
13:36 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı
13:26 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor
13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:13 Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin
13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti         
13:38
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
13:27
Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı         
13:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8'er yıl hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement