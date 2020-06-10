Baba ve oğlunu darp ve gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, E.Ş'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve darp" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerin, baba ve oğlu zorla alıkoyduktan sonra darbettiği ve cep telefonunu gasbederek kırdıkları iddia edildi.

Ekipler, E.Ş. ve 8 çalışanını ise gözaltına aldı.

Ekipler, şirketin adresine yaptığı operasyonda baba ve oğlunu kurtardı.

Side Mahallesi 'nde, baba ile oğlunun, oto kiralama şirketi sahibi E.Ş. ve çalışanlarınca zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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