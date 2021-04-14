Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3) - Son Dakika

Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3)

14.04.2021 19:00
Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3), System.String[]

TUTUKLANDI, 'BİR RÜYA, HAYAL GİBİ' DEDİMuğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI, 'BİR RÜYA, HAYAL GİBİ' DEDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Demir, savcılıktaki ifadesinde, olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgün ve pişman olduğunu, yaşananların kendisine bir rüya, hayal gibi geldiğini anlattı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Demir, olayda kullandığı tüfeği 6- 7 yıl önce internetten satın aldığını ifade edip, "Ruhsatı yoktur. Başka da tüfek ya da silahımda bulunmamaktadır. Babamın üzerine kayıtlı kırsal Yemişendere mahallesinde kendisine ait ruhsatlı silahı vardır. Ben olaydan sonra hiç kıyafet değiştirmedim. Polis ekipleri de beni olay sırasında giymiş olduğum kıyafetler ile yakaladı. Bu kıyafetleri jandarma benden teslim almıştır. Kesinlikle kimseyi öldürmek gibi bir planım yoktu. Olay, benim elektriği kesmek için saat 21.00 gibi olay yerine gittiğimde Erol Atmaca'nın bana silahla ateş etmesi ve yine oğlu Emre Yiğit Atmaca ile ağır küfürler etmeleri nedeniyle yaşanmıştır. Elime tüfek alıp, ölen kişilerin yanına doğru gitmem de tamamen konuşma amaçlıdır. Baba- oğulda da silah olduğu için tedbir amacıyla tüfeği yanıma almıştım. İlk haksız hareket yani silahla tarafıma ateş edilme olayı Erol Atmaca tarafından gerçekleştirilmiştir. Erol Atmaca yukarıda belirttiğim gibi direkt hedef gözeterek silahla bana iki el ateş etmiştir. Ben de kendimi korumak amacıyla elimdeki av tüfeği ile Erol Atmaca'nın bulunduğu yere ve yöne doğru ateş etmeye başladım" dedi.'EROL ATMACA YERE DÜŞÜNCE ATEŞ ETMEYİ BIRAKTIM VE ARACIMA DÖNDÜM'Demir, olay sırasında kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirterek, "Ben Erol Atmaca'ya ateş ederken oğlu Emre Atmaca üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de Emre Atmaca'nın üzerime doğru gelmesini engellemek amacıyla önüne doğru ateş ettim. Emre üzerime gelmeyi durdurdu. Erol Atmaca silahını kurcalıyordu. Baba Atmaca'nın silahının tutukluk yapıp, yapmadığını ya da şarjörüne mermi yerleştirip yerleştirmediğini seçemedim. Erol Atmaca bu şekilde silahını kurcalarken ben de tüfeğime cebimdeki mermilerden doldurdum ve Erol Atmaca'ya doğru tekrar ateş etmeye başladım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Ancak atmış olduğum mermilerden birkaçı Erol Atmaca'ya isabet etmiş olacak ki Erol Atmaca yere düştü. Erol Atmaca yere düşünce ben ateş etmeyi bıraktım ve hemen aracıma döndüm. Emre Atmaca'nın nasıl vurulduğunu bilmiyorum. Ben Erol Atmaca'ya doğru hedef gözetmeksizin ateş ettim. Karanlık olduğu için Emre Atmaca da benim atışım esnasında vurulmuş olabilir. Ancak ben yerde bir kişiyi yatar vaziyette gördüm. Yerde yatan kişinin Erol mu ya da Emre mi olduğunu seçemedim" dedi.Demir, baba- oğulun yanına giderek tüfekle başlarına atış yapmadığını ileri sürüp, ifadesinde şunları söyledi:

"Olay esnasında bir boğuşma da göğüs göğse bir muharebe de yaşanmamıştır. Mehmet Demir kesinlikle bu bahsetmiş olduğum olaylara dahil olmamıştır. Olay sırasında bana yardım eden başkaca kişi de yoktur. Tüm anlattığım bu olaylar, yani Zeytinköy Gökçebelen mevkiinde bulunan evimin yakınındaki yere aracımı park etmemle olay sonrası, aracımla olay yerinden ayrılmam beş dakika içerisinde gerçekleşmiş, bir anda olup bitmiştir. Bu olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgün ve pişmanım. Yaşananlar bana bir rüya, hayal gibi gelmektedir."

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3)

Mehmet Demir, Jandarma, Muğla, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba ve oğlunun katil zanlısı yakalandı (3) - Son Dakika


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