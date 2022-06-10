Baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin görülen dava ertelendi - Son Dakika
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Baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin görülen dava ertelendi

10.06.2022 17:23
Baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin görülen dava ertelendi

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden baba ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden baba ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de akraba ve komşu iki aile arasında alacak meselesi yüzünden çıkan, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.D., A.D., E.D., F.D. ve U.D tutuklu bulundukları cezaevinden (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanok ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

İddiaya göre, 26 Mayıs 2021'de merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A.'nın evine geldi. Burada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, babası İ.A. da kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğlunun öldürülmesine ilişkin görülen dava ertelendi - Son Dakika

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