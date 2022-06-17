Baba ve oğlunun ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde baba ve oğlunun bulunduğu motosikletle bir otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde baba ve oğlunun, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklete çarpan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada baba oğul yaralanırken, yaralı şahıslar takla atan otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Turgutlu ilçesinde Kervan Yolu Caddesi üzerinden meydana gelen kazada Acıbadem Yolu Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen T.A. yönetimindeki 35 EU 110 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Atilla Ç. yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı motosikletten savrulan sürücü ve oğlu Talha Ç. (8), devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve oğlunu, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.