Baba ve oğlunun

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır bıyıklarını uzatan Sezai Cingöz ile babasına özenen Harun Cingöz, uzun bıyıklarıyla dikkati çekiyor.

Çevresinde "Pala Dayı" olarak tanınan 4 çocuk babası 56 yaşındaki esnaf Sezai Cingöz'ün, yıllardır uzattığı bıyıkları 1 metreyi bulan uzunluğuyla ilgi odağı oluyor.

Cingöz'ün 36 yaşındaki oğlu Harun Cingöz'ün de babasına özenerek 2 yıldır kesmediği bıyıkları 60 santimetreye ulaştı.

Sezai Cingöz'ün eşi Şaziye Cingöz de eşi ve oğlunun bıyıklarına saç kurutma makinesi ve saç spreyi kullanarak şekil vererek bakım yapıyor.

Sezai Cingöz, AA muhabirine, bıyık bırakmaya 20 yıl kadar önce bir arkadaşına verdiği söz üzerine başladığını, bir daha da kesmediğini söyledi.

Geçen sürede bıyıklarının uzunluğunun 130 santimetreye kadar ulaştığını ancak son yıllarda biraz kısalttığını belirten Cingöz, "Hanıma çok eziyet veriyordum, her gün tarıyor, fön çekiyordu. Şimdi bu uzunlukta devam ediyoruz." dedi.

Uzun bıyığı oğlunun da tercih ettiğini dile getiren Cingöz, şunları kaydetti:

"Büyük oğlum da uzattı bıyıklarını, bizim adeti o sürdürecek. Ben mezara, bıyıklar pazara diyorum. Ölene kadar bıyıklarımı kesmeyeceğim. Oğlumun bıyık bırakması da hoşuma gitti. Benim yolumdan gittiğini belli etti. Bir evladın babasına özenmesi çok güzel bir duygu. O da bu işi götürür inşallah. Torunlarım da özeniyor zaten. 'Dede ben de bıyık bırakacağım' diyorlar."

"Çocuklarımızın da bu kültürü devam ettirmesini istiyorum"

Evli ve 2 çocuk babası Harun Cingöz de çocukluğundan bu yana babasının bıyıklarına özendiğini vurguladı.

Babasının bıyıklarını ata yadigarı olarak gördüğünü, o nedenle kendisinin de bıyık bıraktığını anlatan Cingöz, "Çevremizden kimileri, 'kesin yakışmıyor' dedi, kimileri 'çok güzel yakışıyor'. Tabii ki bizim için önemli olan bunu devam ettirmek. Ben bu bıyıkları gittiği yere kadar kesmeyeceğim. Bizden sonra çocuklarımızın da bu kültürü devam ettirmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şaziye Cingöz ise eşinin bıyık uzatma merakını ilk zamanlar garipsediğini ancak daha sonra alıştığını belirterek, "Her gün eşimin bıyıklarını tarıyorum, fön çekiyorum. Çok zor iş. Bir taraftan çocuklarla uğraş, bir taraftan ev işleri, zorlanıyordum. Oğlum da bıyık bırakınca hoşuma gitti ama zorluğunu bildiğim için kızdım." diye konuştu.