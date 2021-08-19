Baba ve oğlunun yetiştirdiği meyvelere yoğun talep

Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Börülceağaç Mahallesi'nde baba-oğul sıfırdan başladıkları meyvecilikte yüz dekar meyve bahçesinin sahibi oldular ve 200-250 ton meyve üretiyorlar. Pandemi döneminde armut, şeftali, nektarin, erik ve cennet hurması talep gördüğü için ciroları bir milyon lirayı aşıyor.

Manyas'ın kırsal Börülceağaç Mahallesi'nde Hüseyin Özen ile oğlu Uğur Özen 2002 yılında kendilerine ait 30 dekar bahçede önce şeftali ve ayva fidanı dikimiyle başladıkları meyvecilikten elde ettikleri gelir ile bugün yüz dekar araziye sahip olan baba-oğul Özen'ler, Santa Maria, deveci armudu, Angelika erik, nektarın, ayva, tüylü şeftali ile cennet hurması yetiştiriciliği yapıyorlar. Son zamanlar da işçi sıkıntısından dolayı zahmet çektiklerini, usulüne uygun toplayıcı bulmakta zorlandıkları söyleyen Uğur Özen, "Meyvecilik güzel bir sektör, ben bütün çiftçilerimize öneriyorum, meşakkatli bir iş, kimse bu işe yaklaşmıyor. Bunun getirisi de güzel, bölgemiz de şeftali ve nektarın çok güzel oluyor. Hem iç piyasa da hem dış piyasa da rahat müşteri bulursunuz, kaliteli ürün yetiştiren kazanıyor. Yıllık 200-250 ton ürün elde ediyoruz. Bu yıl rekolte düşük ancak fiyatlar yüksek, biz otuz dekarla başladık, bugün yüz dekara ulaştık. Bu bir kumar bu yıl az yapar, gelecek yıl çok yapar, bu riski göze alacaksınız" dedi.

Uğur Özen halen hasat ettikleri tüysüz şeftali ve Santa Maria türü armutların hasatlarını yaptıklarını Bursa'ya soğuk hava deposuna götürdüklerini, armutların 3, 4 ay sonra piyasaya sürüldüğünü belirtirken, taleplere göre ürünlerin iç ve dış piyasada değerlendirildiğini söylüyor. Tek tüccarla çalıştıklarını söyleyen Uğur Özen, kaliteli malların ihracata gittiğini, fiyatlar konusunda meyve üreticilerinin medyayı ve fiyatları takip etmelerini isterken, fiyatlar konusunda bilgi sahibi olan üreticinin ürününü değerinde sattığını belirtti. - BALIKESİR