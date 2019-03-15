Son Dakika Haberleri: Baba ve Oğlunun Yönettiği Suç Örgütüne Operasyon 7 Gözaltı

Baba ve Oğlunun Yönettiği Suç Örgütüne Operasyon 7 Gözaltı

26 dakika önce

Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA KARAMAN'da tekel bayi işleten Resul G. (22) ile babası Mehmet G.'nin (59) yönettiği ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Baba ve Oğlunun Yönettiği Suç Örgütüne Operasyon 7 Gözaltı, System.String[]
Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA KARAMAN'da tekel bayi işleten Resul G. (22) ile babası Mehmet G.'nin (59) yönettiği ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından, 'Silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu ve sahte içki satmak, ev ve iş yerlerine kurşunlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. 

Cumhuriyet Savcısı Hacı Ömer Ergün tarafından  Resul G. ve babası Mehmet G.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri tarafından daha önce belirlene adreslere dün yapılan operasyonda örgütü yönetti ileri sürülen Resul G. ve babası Mehmet G., olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu ile tekel bayiinde kaçak içki sattığı, husumetli oldukları kişilerin ev ve iş yerlerini silahla ateş ederek zarar verdiği iddia edildi.    

Gözaltına alınan 7 kişi yapılan sorgulamanın ardından  bugün 'Silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu ve sahte içki satmak, ev ve iş yerlerine kurşunlamak' suçundan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

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