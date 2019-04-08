Son Dakika Haberleri: Baba ve Oğul Jokeyler Çarşamba Günü Aynı Yarışta Rakip Olacaklar

Baba ve Oğul Jokeyler Çarşamba Günü Aynı Yarışta Rakip Olacaklar

1 saat önce

Özellikle hafif sıklette bindiği atlarla bir döneme damgasını vuran başarılı jokeylerden Recep Manav, kendisi gibi jokeylik mesleğini sürdüren oğlu Mustafa Manav ile aynı koşuda at binerek, rakip olacaklar.

Baba ve Oğul Jokeyler Çarşamba Günü Aynı Yarışta Rakip Olacaklar, System.String[]
Özellikle hafif sıklette bindiği atlarla bir döneme damgasını vuran başarılı jokeylerden Recep Manav, kendisi gibi jokeylik mesleğini sürdüren oğlu Mustafa Manav ile aynı koşuda at binerek, rakip olacaklar.

1989 yılından bu yana jokeylik mesleğinde 400'ün üzerinde birinciliği bulunan Manav, Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak günün 3. Koşusunda Ömer Özkan'ın BERDUŞALİ (Uçanbey – Hilal Şah) isimli atına binerken, oğlu Mustafa Manav ise M. Asım Çömlekçioğlu'nun OĞLUMVOLKAN (Turbo – Bilgisoy) isimli atıyla babasına aynı koşuda rakip olacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:41 

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