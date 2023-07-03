Kurban eti yerine hisse sahiplerine paket paket salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma: Şarküteriden et istedik - Son Dakika
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Kurban eti yerine hisse sahiplerine paket paket salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma: Şarküteriden et istedik

03.07.2023 15:29

Bursa'da 1800 kişiye 7 bin 100 liradan kurban hissesi satan ancak kurban eti yerine hak sahiplerine bozuk et ve salam verdikleri iddiasıyla tutuklanan baba-oğul savunmalarında "Kurban Bayramı öncesi her biri 7'şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp, onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine paket halinde teslim ettik. Bin kişiden daha talep gelince şarküteriden et istedik" ifadelerini kullandı.

Bursa'da kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan vekalet alan et restoranı işleten Ali Açıkgöz (56) ile oğlu Enes Açıkgöz (31), vekalet aldıkları kişilere dini usullere uygun kesilmeyip, bozuk et verdikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce 111 olan şikayetçi sayısı ise 235'e çıkarken, mağdurların zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Tutuklanan baba ile oğlunun ifadelerinde vekalet aldıkları kişilere kurban etlerini dağıttıklarını, bin kişiden daha talep gelince bir şarküteriden 22'şer kiloluk paketler halinde et istediklerini ve kimseyi dolandırmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kurban eti yerine hisse sahiplerine salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma

1800 KİŞİYE KURBAN HİSSESİ SATTILAR

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı işleten Enes Açıkgöz ile babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceğini belirtti. Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Kurban eti yerine hisse sahiplerine salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma

3 TON 800 KİLOGRAM ET İMHA EDİLDİ

Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı. İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.

Kurban eti yerine hisse sahiplerine salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma

"TALEP GELİNCE ŞARKÜTERİDEN ET İSTEDİK"

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinin şikayeti üzerine, işletme sahibi Enes Açıkgöz ile yanında yönetici olarak çalışan babası Ali Açıkgöz polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin yaptıkları savunmalarında, "Biz, et restoranı işletiyoruz. Kurban Bayramı öncesi her biri 7'şer kişiden oluşmak üzere toplam 980 kişiye, 7 bin 100 lira karşılığında et vermek için anlaşıp, onların vekaletlerini aldık. Bu kurbanları kesip hak sahiplerine paket halinde teslim ettik. Daha sonra yaklaşık bin kişiden gelen talep üzerine, Ankara'da bir şarküteri ile anlaşıp kendilerinden 22'şer kiloluk paketler halinde et istedik. Bize gelen bu etleri dağıtacağımız sırada hak sahipleriyle, 'Etler bozuk' ve 'Kurbanlık usule uygun kesilmedi' gerekçesiyle tartışma yaşadık. Biz kimseyi dolandırmadık" dediği öğrenildi.

Kurban eti yerine hisse sahiplerine salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma

ŞİKAYETÇİ SAYISI 235'E YÜKSELDİ

Öte yandan, soruşturma kapsamında 111 olan şikayetçi sayısı son iki günde 235'e yükselirken, mağdur olan kişilerin maddi zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • NURETTİN AVGIN: Dini inanca göre kurban kesiyorsan gidersin başında bekler hayvanı kestirir ve etini alır, sonra da paylarını dağıtırsın. Bilmediğin tanımadığın insanlara kurban hissesi diye para gönderip et beklersen kendini dolandırmaya teşvik etmiş olursun. Kimse madurum diye ağlamasın. Cevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
  • İSMAİL KILINÇ: İfadeyi görüyormusunuz talep fazla gelince şarkuteride yaniii İslami kurban usulü ile değil normal et almışlar Eyy Müslüman BU ŞEKİLDE VEYA BUNA BENZER KURBANIN KABUL OLDUĞUNU ZANNETMEN BİRAZ TUHAF DEĞİL Mİ. Cevap Yaz 71 4 Yayından Kaldır
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Kurban Bayramı, Ali Açıkgöz, Kurban, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban eti yerine hisse sahiplerine paket paket salam veren baba ve oğuldan ilginç savunma: Şarküteriden et istedik - Son Dakika


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