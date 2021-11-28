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Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu

28.11.2021 16:25

Muğla'da R.B. adlı şahıs, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu amcasına ve iki kuzenine yer sofrasında yemek yedikleri sırada ateş etti. Kurşunların hedefi olan baba ve iki oğlu olay yerinde can verirken, saldırgan yeğen ise gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan olayda, Adnan Buhuroğlu ile yeğeni R.B arasında iki gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre R.B amcasını ölümle tehdit ederek evden ayrıldı.

Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 ölü

AMCASINI VE İKİ KUZENİNİ YER SOFRASINDA VURDU

Dün akşam saatlerinde amcası Adnan Buhuroğlu ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu'nun evde olduğunu gören R.B av tüfeğini alarak amcasının evine geldi. R.B. amcası ve kuzenleri yer sofrasında yemek yediği sırada pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 ölü

BABA VE İKİ OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri amca ve kuzenlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan R.B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 ölü

Olayda hayatını kaybeden baba ve oğulların cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu

Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika


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