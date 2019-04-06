Son Dakika Haberleri: Baba ve Oğulları Antalya Kampında

Baba ve Oğulları Antalya Kampında

14 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile içi iletişimin gelişmesi amacıyla babaların oğullarıyla vakit geçirebilmeleri için "Baba ve Oğul Kampı" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile içi iletişimin gelişmesi amacıyla babaların oğullarıyla vakit geçirebilmeleri için "Baba ve Oğul Kampı" düzenlendi.

Döşemealtı ilçesi Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 45 baba ve oğlu, teknolojiden uzak, doğayla iç içe, aile bağlarının kuvvetlenmesi için birlikte zaman geçirme fırsatı buluyor.

Kamp süresince babalar ve oğulları, bir yandan el sanatları, halk oyunları, okçuluk gibi etkinliklere katılıyor, bir yandan da empati istasyonlarıyla birbirlerini anlamak için çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı ve İzcilik Dairesi Başkanlığı program sorumlu Osman Padır, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baba ve oğul kampını düzenlediklerini, yedinci ayağını Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampı düzenlemedeki amaçlarının babalar ve oğulları arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Padır, "Kamp süresince babalar ve oğulları bir arada oyunlar oynayıp etkinliklere katılacak. Evde ve sosyal hayatta birlikte çok vakit geçiremeyen babalar ile oğullarının burada birlikte vakit geçirmeleri sağlıyoruz. Aldığımız dönüşlerde ise bu kampların çok verimli olduğunu anladık." dedi.

Kampa katılan baba Ahmet Çelik, böyle bir kampın kendileri için çok faydalı olduğunu belirtti. İş hayatı nedeniyle çocuklarıyla çok fazla ilgilenemediğini, oğlunun da sınavlar ve derslerden fırsat bulamadığını anlatan Akyel, "Kampta oğlumla ilgilenme fırsatı buldum. Daha da önemlisi empati istasyonlarıyla empati kurma şansı elde ettim. Diğer yandan teknolojinin bize unutturduğu, bazı değerleri çocuklarımıza öğretme fırsatımız oldu." diye konuştu.

Atilla Cenk Çelik ise uzun süredir babasıyla bir etkinlikte yer almadığını, internette çok zaman geçirdiğini aktararak kampın babasıyla kendisi için çok faydalı olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Döşemealtı, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 19:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baba ve Oğulları Antalya Kampında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]