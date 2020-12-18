Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı - Son Dakika

Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı

18.12.2020 09:26
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı, System.String[]

BURSA'da Murat Ç. (47) ve oğlu Oğuzhan Ç. (16) gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları Osman Nemutlu (32) ve Yusuf Nemutlu (22) kardeşleri bıçakla yaraladı.

BURSA'da Murat Ç. (47) ve oğlu Oğuzhan Ç. (16) gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları Osman Nemutlu (32) ve Yusuf Nemutlu (22) kardeşleri bıçakla yaraladı. Olaydan 2 gün sonra ise Murat Ç.'nin diğer oğlu Mehmet Ç., Yusuf Nemutlu'ya otomobiliyle çarptı. Yaralıların tedavisi yapılırken, zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavga ve kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Okul Caddesi'nde meydana geldi. Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu Oğuzhan Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine evden bıçak alan baba-oğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAVGA ANI KAMERADAGürültü nedeniyle tartışan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, tarafların tekme ve yumruklarla kavga ederek Murat ile Oğuzhan Ç.'nin iş yerine kaçıp bir kişinin de elinde taşla yanlarına koştuğu anlar yansıdı.KAVGA İKİ GÜN SONRA DA DEVAM ETTİ

Taraflar arasında yaşanan kavgadan 2 gün sonra otomobiliyle mahalleye giren Murat Ç.'nin bir diğer oğlu Mehmet Ç. (23) Yusuf Nemutlu'nun sokakta ayakta durduğunu görmesi üzerine çarptı. Kameralara yansıyan olaya göre, çarpmanın etkisiyle Yusuf Nemutlu otomobil kaputunun üzerine düşüyor. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor. Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobilden ise bebeğiyle bir kadın inerken etraftan da kazayı görenler olay yerine geliyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Murat Ç.'nin bir diğer oğlu Mehmet Ç.  emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı
Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı

Otomobil, kavga, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba ve oğulları gürültü kavgasında komşu 2 kardeşi bıçaklayıp, otomobille çarptı - Son Dakika


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