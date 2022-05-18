Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun - Son Dakika
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Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun

18.05.2022 16:54

Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun Piyasaya güven sağlayarak 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu kaçarken yakalandıKAYSERİ Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu,...

Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun

Piyasaya güven sağlayarak 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu kaçarken yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, baba R.Y. ve oğulları G.Y. ve S.Y.'nin Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren şirketi açarak ilk önce piyasaya güven sağladıklarını, son aylarda ise yapmış olduğu ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Baba ve 3 oğlunun kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramada ise, 787 bin TL, 10 bin avro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

300 milyon TL'yi bulabilir

Yapılan incelemede, il içinden ve il dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.

Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun - Son Dakika


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