Baba ve oğullarının dayanışması hayran bıraktırıyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları Avrupa standartlarındaki iş yerlerinde traktör tamirciliği yapan baba ve oğullarının dayanışması dikkat çekiyor.

Malazgirt Eski Sanayi Sitesinde traktör tamirciliği mesleğine çırak olarak başlayan Ali Rıza Geniş (60), 3 oğluyla beraber yaklaşık 40 yıldır Türkiye'nin önde gelen traktör firmalarından birinin yetkili bayiliğini de alarak tamircilik mesleğini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Baba ile birlikte açtıkları serviste usta olarak Vedat ile Rıdvan çalışırken, Fırat ise şirketin muhasebesini tutuyor. 1972 yılında çırak olarak başladığı mesleğini çocukları ile sürdüren Ali Rıza Geniş, "Traktör tamirciliğine 1972 yılında çırak olarak başladım. Kalfalık yaptım, sonrada usta oldum. Usta olduktan sonra Türk traktör vardı, onun tamir ve bakım bayiliğini aldım. Bu mesleğe fazla çırak gelmeyince bende kendi çocuklarımı yetiştirdi. Oğullarımdan Vedat ve Rıdvan Geniş'i usta olarak yetiştirdim. Oğullarımdan Fırat Geniş de şirketimizin muhasebecisi oldu. Çocuklarıma bu mesleği öğretim, ellerinde altın bilezikleri var. Çok şükür çocuklarımda bu mesleği çok çabuk öğrendiler. Çocuklarımdan Vedat ustada yaklaşık 30 yıldır bu mesleği sürdürüyor" dedi.

Çalışacak çırak olmadığını söyleyen Geniş, "Şimdi çalışacak çırak bulamıyoruz. Eskiden çıraklık daha zordu, şimdi biz çıraklara kızamıyoruz. Gelen çıraklarda ilk ne kadar ücret alacaklarını soruyorlar. Bu meslek bitmez fakat fazla çırak gelmediği için bu işi yapanlar azalır. Bu mesleği oğullarımla birlikte yapıyoruz. Ben bu meslekle ailemi geçindirip çocuklarımı okuttum. Çok şükür bu meslek sayesinde Avrupa standartlarında bir iş yeri açtık. Bu tesisi açmamızın tek sebebi, ilçemizin tarım ve hayvancılık bölgesi olmasıdır. Bizde bilgisayarlı sistem ve son teknoloji sitemlerle traktör tamiri yapıyoruz. Bize sadece Malazgirt ilçesinden tamir için gelmiyorlar, bölgede birçok il ve ilçeden vatandaşlarımız traktörlerini tamir için getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak başladığını söyleyen oğul Vedat Geniş de, "41 yaşındayım. 10 yaşından beri babamın yayında traktör tamirciliğine başladım. Traktör tamirciliğinde her geçen gün teknoloji ilerledi ve bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Yaz dönemi kışa göre daha yoğun geçiyor. Dükkanda babamla beraber 3 kardeş ve 2 usta, birde çırağımız ile birlikte çalışıyoruz. Bu mesleğe fazla çırak gelmiyor. Babamızdan aldığımız altın bileziği gururla taşıyoruz. Bu meslek pratiğe dayalı, ne kadar çalışırsanız o kadar tecrübe edersiniz. Traktör tamir sektöründe bir marka olduk, bu da babamızın bizlere bu mesleği öğretmesi ile oldu. Allah babamıza uzun ömürler versin. Kendisine minnettarız" diye konuştu. - MUŞ