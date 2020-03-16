Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu - Son Dakika

Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu

6 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Hasan Altıparmak, babasından kalan tek katlı ahşap evi, yıkmaya kıyamayarak vinç yardımıyla 50 metre taşıyarak bal evin üzerine kurdu.

Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Hasan Altıparmak, babasından kalan tek katlı ahşap evi, yıkmaya kıyamayarak vinç yardımıyla 50 metre taşıyarak bal evin üzerine kurdu.


Artvin'in Borçka ilçesinde Güreşen Köyü Çarşıbaşı Mahallesinde yaşayan Hasan Altıparmak babasından yadigar kalan, tek katlı ahşap evi korumak için ilginç bir yöntem buldu.


Ahşap evini bulunduğu yerden taşımak isteyen Altıparmak, evi bozmadan nasıl taşıyacağını düşünürken, aklına vinçle bu işi çözebileceğini geldi. Köye getirttiği vinci kullanarak ahşap evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu. İçindeki eşyaları ile birlikte evi 50 metre uzaklıkta bulunan bir başka alana taşınması sırasında çevredekiler çep telefonuyla bu görüntüleri kaydetti. Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Altıparmak "Ev 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim" dedi. - ARTVİN

Çarşıbaşı, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı korona virüs nedeniyle kapatıldı
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]