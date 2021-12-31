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Baba yadigarı kahvehanede müşterilerine nostalji yaşatıyor - Son Dakika

Baba yadigarı kahvehanede müşterilerine nostalji yaşatıyor

31.12.2021 11:15

Sakarya'da, antika meraklısı babasından kalan ve içerisinde birçok eşyanın sergilendiği kahvehaneyi yeni ürünlerle donatan Hayri Yıldız, müşterilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Sakarya'da, antika meraklısı babasından kalan ve içerisinde birçok eşyanın sergilendiği kahvehaneyi yeni ürünlerle donatan Hayri Yıldız, müşterilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Serdivan ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Yıldız, 5 yıl önce vefat eden antika meraklısı babasının hatırasını yaşatmak için Beşevler Mahallesi'nde eski eşyalarla donattığı kahvehanesini işletmeye başladı.

Babasının yaklaşık 40 yılda topladığı eşyaları gözü gibi koruyan Yıldız, kahvehaneye yeni bulduğu ürünleri de koydu.

Müşterilerinin çay ve kahvelerini nostaljik ortamda içmelerini sağlayan Yıldız, ömrü yettiği sürece babasının eşyalarına sahip çıkmayı arzuluyor.

"Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz"

Hayri Yıldız, AA muhabirine, kahvehanede birkaç nesil önce yaşayan insanların kullandığı eşyalar olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Gençlere örnek gösterme adına babamızın bıraktığı bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki gençler de bunlara sahip çıkar. Onlar da bir sonrakilere örnek olmuş olur. Eski atalarımızın kullandığı çarıklar, tüfekler, savaşlarda kullanılan kılıçlar var, sahip çıkabildiğimiz kadarıyla bu şekilde sergiliyoruz. Eski tabak, çanak, pınarlardan su getirilen kaplar var. Kaşıklar, teraziler, iplik yapılan aletler, at arabası tekerlekleri, tıraş olunan el makineleri, usturalar ve birçok eşya var. Bu eşyaların manevi değeri her şeyin üstünde, satmayı düşünmüyoruz, söz konusu değil. Etrafta bildiğimiz, gördüğümüz eşyaları da alıp üstüne eklemeye çalışıyoruz. Herkes çayımızı içip sohbet edip geçmişi yaşayabilir burada. Buraya gelenler 'Babaannemde, anneannemde görmüştük.' diyor."

Beşevler Mahalle Muhtarı Recep Keskin de "Kahvehaneyi görmeye yakın illerden ziyaretçiler geliyor. Hayri Bey'e de bu emanete sahip burayı güzelleştirdiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba yadigarı kahvehanede müşterilerine nostalji yaşatıyor
Baba yadigarı kahvehanede müşterilerine nostalji yaşatıyor
Baba yadigarı kahvehanede müşterilerine nostalji yaşatıyor

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Serdivan, Sakarya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba yadigarı kahvehanede müşterilerine nostalji yaşatıyor - Son Dakika


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