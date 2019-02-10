Baba Yadigarı Otobüsü Ücretsiz Cenaze Hizmetlerinde Kullanıyor
1 saat önce
Yozgat'ta iş adamı Zafer Özışık, 1960'lı yılların efsane araçlarından olan babasından kalma 1983 model otobüsü cenazelerde vatandaşların ulaşım hizmetine sundu.
Yozgat
'ta iş adamı Zafer Özışık, 1960'lı yılların efsane araçlarından olan babasından kalma 1983 model otobüsü cenazelerde vatandaşların ulaşım hizmetine sundu.
Yozgat'ta baba yadigarı otobüsünü garajdan çıkartıp bakım ve onarımını yaptırdıktan sonra trafiğe yeniden çıkaran iş adamı Zafer Özışık, aracı cenaze hizmetleri için vatandaşın kullanımına sundu. Yaklaşık 5 aydır cenazesi olan vatandaşların yakınlarını mezarlığa ücretsiz taşıyan araca vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşın isteğine göre tarihi Çapanoğlu Büyük Cami önünde hazır bekleyen 83 model araç, beş ayda 60 vatandaşa hizmet verdi.
Baba yadigarı otobüsü cenaze işlemlerinde kullanılması için vatandaşların hizmetine sunduğunu söyleyen Zafer Özışık, "Babadan kalma aracımızın bakım ve onarımını yaptıktan sonra trafiğe yeniden çıkardık. Nostalji görünümlü aracımız trafikte vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Biz de aracımızı faydalı işlerde kullanalım hem de Allah'ın rızasını kazanalım diye cenaze işlerinde vatandaşlarımızın kullanmasını istedik. Yaklaşık 5 aydır da cenazesi olan vatandaşlarımızın yakınlarını ücretsiz olarak mezarlıklara taşıyoruz" dedi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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