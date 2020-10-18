Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor

18.10.2020 11:01

Muğla'da 72 yaşındaki Şener İnce, baba yadigarı plakalı ve ruhsatlı bisikleti kullanmaya devam ediyor.

Muğla'da 72 yaşındaki Şener İnce, baba yadigarı plakalı ve ruhsatlı bisikleti kullanmaya devam ediyor.

Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde yaşayan İnce'nin babasından kalan 56 yıllık bisiklet, görenlerin dikkatini çekiyor.

İnce'nin tarihe tanıklık eden bisikleti alındığı yıllarda kullanmak için ruhsat ve plaka gerektirdiği için kayıtlarda "48 AD 818 plakalı bisiklet olarak" yer aldı. Bisikletin Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden 13 Temmuz 1964'te alınan ruhsatında, 13 kez trafik muayenesinin yapıldığına dair damga pulu bulunuyor.

İnce, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana aynı bisikleti kullandığını söyledi.

Bisikleti 15-16 yaşlarındayken babasının satın aldığını ifade eden İnce, "Bisikletin ruhsatını üzerimize almadık. Ruhsat halen aldığımız kişinin üzerine. Bu şekilde kullanmaya devam ettik." dedi.

Muğla'da 1960'lı-70'li yıllarda trafik polislerinin gelişigüzel bırakılan bisikletleri şubeye götürdüğünü anlatan İnce, bisikleti her seferinde gidip aldıklarını dile getirdi.

"Çocuğum gibi bakıyorum"

O yıllarda bisiklete binmenin bazı kuralları olduğunu anlatan İnce, "Bisikletin plakası eskidiği zaman yeniden bastırdım. Ancak polise gittiğimde 'Bisiklet plakaları iptal oldu' dediler. Bisikletimin trafikten kaydı silindi. Babamdan hatıra olduğu için bisikletimi halen plakalı ve ruhsatlı olarak kullanıyorum. Baba yadigarı bisikletime çocuğum gibi bakıyorum. Öldükten sonra çocuklarımın da bu geleneği devam ettireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bisikletiyle kaç kilometre hızla gittiğini merak ettiği için hız göstergesi taktırdığını belirten İnce, düzenli temizleyip, bakımını yaptığı bisikleti, kışın brandayla kapatarak bahçesinde muhafaza ettiğini kaydetti.

Bisiklet kullanarak fazla kilolarından kurtulduğuna değinen İnce, "Dinç olmamı bisiklete borçluyum. Bisikletin en güzel spor aleti olduğunu düşünüyorum. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor
Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor
Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor
Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor

Bisiklet, Menteşe, Muğla, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba yadigarı ruhsatlı ve plakalı bisiklete gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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