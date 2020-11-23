Baba yadigarı traktöre 27 yıl sonra yeniden kavuştu - Son Dakika

Baba yadigarı traktöre 27 yıl sonra yeniden kavuştu

23.11.2020 11:27
Baba yadigarı traktöre 27 yıl sonra yeniden kavuştu, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli astsubay Kazım Kalkan, babasının maddi ihtiyaç nedeniyle sattığı traktörü, 27 yıl sonra geri almanın mutluluğunu yaşıyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli astsubay Kazım Kalkan, babasının maddi ihtiyaç nedeniyle sattığı traktörü, 27 yıl sonra geri almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kalkan, babası Ramis Kalkan'ın çok sevdiği ve ekmek teknesi olan traktörün 1991'de satılmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Baba yadigarı traktörü, manevi değeri olduğu için geri almaya karar veren Kalkan, emekli olduktan sonra traktörü bulmak için adeta bir dedektif gibi iz sürdü.

Yıllar sonra traktöre kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1991 yılında kendilerinin haberi olmadan traktörü sattığını söyledi.

Bu duruma üzüldüklerini ifade eden Kalkan, "Daha sonra traktörü aradık ama o yıllarda imkanımız olmadığı için bulamadık. Emekli olup ilçeye geldikten sonra tekrar traktörü bulmak için harekete geçtim çünkü içimde bir ukde kalmıştı. Ayrıca traktör üzerinde babamın manevi bir hatrı var." dedi.

Babasının verdiği vekaletten traktörün izine ulaştı

Kalkan, satılan traktörü uzun süre aradığını ancak bulamadığını anlattı.

En sonunda babasının notere verdiği vekaletten traktörün şasi numarasına ulaştığını belirten Kalkan, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sayesinde, traktörün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Terziler köyünde yaşayan Turan Verim adına kayıtlı olduğunu tespit ederek Verim'le irtibata geçtim." diye konuştu.

Verim'in ilk başta traktörü satmak istemediğini dile getiren Kalkan, şöyle devam etti:

"Verim bana, 'Bu traktör nasıl babanızdan size miras kalmışsa şimdi de 27 senedir bende. Bana da babamdan miras kaldı, veremem.' dedi. Uzun uğraşlarım sonucu Turan Verim'i ikna ettim. Buradan ona bir traktör alarak Zonguldak'a gittim. Aldığım traktörü ona verdikten sonra babamın traktörünü alarak Konya'ya getirdim. Büyük emek harcayarak babamın zamandındaki haline getirmeyi başardım. Şu anda çok mutluyum. En azından babam görmese de hissediyordur, diye düşünüyorum. Anlatılmaz bir mutluluk oluşturdu bende. Sanki servet bağışlamışlar gibi hissediyorum. Eski sahibi bana 'sıfır traktör al' dese dahi alacaktım. Ona bile razıydım."

Emekli, Ereğli, Konya, Baba, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Baba yadigarı traktöre 27 yıl sonra yeniden kavuştu - Son Dakika


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