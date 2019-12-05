Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki evinde kaldığı odada kullandığı gitar, bağlama gibi enstrümanlar yer alıyor.

Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinde kaldığı odada kullandığı gitar, bağlama gibi enstrümanlar yer alıyor. Kıyafetlerinin yanı sıra arkadaşlarının balerin çizimin yer aldığı tablolar var. Evinin oturma odasında ise kullandığı piyano, keman ile fotoğrafları var.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok aktif bir çocuk olduğunu, sessiz, sakin ama aynı zamanda çalışkan biri olduğunu vurguladı.

Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten Yılmaz Özdemir, "Hiç bir zaman bizi yormadı 20 yaşına kadar. Üniversite okuyordu. Güzel Sanatlar Fakültesinde. Küçükten konservatuardan başladı bu mesleğe zaten. Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı. Bu sene babacım okulum bitene kadar oradan mezun olurum dedi, Okul bittiğinde de devam ederim, iki yıllık tamamlarım. İki üniversite mezunu olurum' demişti. Ama ne yazık ki nasip olmadı.

8-10 sene baleye gitmişti. Bale eğitici belgesi vardı.Özel bir sanat evinde bale dersi veriyordu. Zaten bale dersinden çıktıntan sonra oluyor. Evin kapısına kadar takip ediliyor. Çocuğumu katlediyorlar.

Katil zanlısının yakalanmasına ilişkin soru üzerine Özdemir, "Yakalansa ne olacak? Bizim acımız dinmez ki. Yalandı iyi oldu ama bu cezalar biraz basit gibime geliyor. Bilmiyorum ama nasıl olacak? Yani çok zoruz, dışarı biri kaçıyor, salıyor, geliyor benim çocuğumu buluyor. Yani hiç tanımadık biri. Hayatımızda görmedik o adamı.

Doğum günü

Yarın doğum günü olduğunu ve 21 yaşına gireceğini anlatan Özdemir, "Arkadaşlarının bir hazırlığı vardı, okuldan bildiğim kadarıyla.Çünkü her yıl kutluyorlardı. Biz de eve gelince annesi hediyeler alırdı, ufak pasta yapardı. Bu sene de bir yerden kazak takımı beğenmiş, annesine anlatmış. Annesiyle konuşurken, hayalindeki param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım diyordu. Annesi de 'yatağının üzerine sereceğim o eve gelmeden' dedi, 'görsün mutlu olsun' diyordu."

Özdemir, olay anında evde olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kızım aşağıdaki zile basmış. Otomatik çalışmamış, kapı açılmamış. Kızım da ön camdan anahtar atıyor. Arkada birini görüyor da şüphelenmiyor. 17 yıldan beri biz aynı evde, mahallede oturuyoruz. Bu mahallede öyle bir şey yaşamadık. Ben görmedim, şahit olmadım. Bu sefer ablası kapı sesi duyuyor, buraya geliyor, kapı kapandığını hissediyor. Bakıyor kardeşi yukarı çıkmıyor, aşağı iniyor ki bakıyor çocuk kanlar içinde. Bir kıyamet kopuyor aşağıya. Eşim falan iniyor ama ne kadar müdahale yapacaksın? Kalbinden bıçaklanmış. Evet eşim hemşireydi."