Üye Girişi
Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı - Son Dakika

Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı

04.07.2021 08:03
Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı, System.String[]

Konya'da anneleri ile beraber kalan iki çocuğun gördüğü şiddet, babaları ile birlikte gittikleri babaanne ziyaretinde ortaya çıktı. 4.5 ve 3.5 yaşlarındaki çocukları yıkarken farklı izler gören babaanne, durum hakkında babaya bilgi verdi. Çocuklara şiddet uygulayarak, ayağında sigara söndürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı. Anne ifadesinde ise "Onlar mum yanığı" derken; çocuklar karanlık odalarda kilitli bırakıldıklarını anlattı.

5 yıllık evli olan Mehmet A. ve Sibel A., geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evlerini ayırdı. Kızları A.Ş.A. (4.5) ve oğulları K.A.A. (3.5) da anneleri ile yaşamaya başladı. Ancak olay, haftada 2 gün çocuklarını gören baba Mehmet A.'nın 22 Haziran'da çocuklarını babaannesine götürmesiyle ortaya çıktı. Çocuklara banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ

Sabah'ın haberine göre doktor raporunda ise yaraların sigaradan kaynaklı olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

TUTUKLANDI

Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı

Haziran, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar 08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok 01:15 İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi 20:06 Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 17:47 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu 16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu

Son Dakika Haberleri
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
08:05
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı         
00:47
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu         
21:57
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı         
19:44
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 08:13:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement