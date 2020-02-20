Babaanne, dede ve torun her gün birlikte okuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babaanne, dede ve torun her gün birlikte okuyor - Son Dakika

Babaanne, dede ve torun her gün birlikte okuyor

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kaymakamlıkça başlatılan kitap okuma kampanyasına katılan ilkokul öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu'na (7) dedesi Ahmet Tanrıkulu (84) ve babaannesi Nazife Tanrıkulu (78) da destek verdi.

Babaanne, dede ve torun her gün birlikte okuyor, System.String[]

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kaymakamlıkça başlatılan kitap okuma kampanyasına katılan ilkokul öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu'na (7) dedesi Ahmet Tanrıkulu (84) ve babaannesi Nazife Tanrıkulu (78) da destek verdi. Nusret Emir, her gün dede ve babaannesi ile kitap okuyor.

Emet Kaymakamlığı'nca kitap okumayı özendirmek için 'Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç' adlı kitap okuma kampanyası düzenlendi. Emet ilçesinde oturan Cemal ve Gülten Tanrıkulu çiftinin 3 çocuğundan, 3 Eylül İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Nusret Emir de kampanyaya katılarak, her gün kitap okumaya başladı. Kış aylarında Simav ilçesinden gelerek, Emet'teki oğlunun yanında kalan Ahmet Tanrıkulu ve eşi Nazife Tanrıkulu da torunlarına destek olmak için birlikte kitap okumaya başladı. Nusret Emir, okuldan geldikten sonra dedesi ve babaannesiyle beraber kitap okuyarak, kampanyaya katılıyor.

'EN ÇOK KİTAP OKUYAN BEN OLACAĞIM'

Her gün okudukları kitapları not aldığını anlatan Nusret Emir Tanrıkulu, "Dedemle babaannem kitap okuyorlar. Ben de kitap okuyorum. Kitap okuma kampanyasına katıldık. En çok kitap okuyan ben olacağım ve kazanarak geziye gideceğim. Kaymakam amcama, okuldaki öğretmenlerime ve müdürüme teşekkür ediyorum" dedi.

'TORUNUMU DESTEKLİYORUM'

Torunu Nusret Emir'e destek olmak için kitap okumaya başladıklarını belirten Nazife Tanrıkulu ise "Simav'da yaşıyorum. Kış aylarında torunumun yanına geliyorum. Oğlumun evinde kalıyorum. Burada torunum Nusret Emir'in kitap okuma kampanyası varmış. Bu kampanyayı destekliyorum ve ben de onunla kitap okuyorum. Dinimizin emri okumaktır ve ben de torunumu destekliyorum" diye konuştu.

Ahmet Tanrıkulu da torununa örnek olmak için birlikte okuma yaptıklarını söyledi. Kaymakamlığın çok doğru proje yürüttüğünü belirten Tanrıkulu, "Simav ilçesinden her sene kış aylarında Emet ilçesine gelip, oğlumun evinde kalıyoruz. Torunumun kitap okuma kampanyası varmış, Kaymakamlık tarafından başlatılan bu kampanyada onu destekliyoruz. Allah, bize kitabında 'oku' diyor. Biz de torunumu destekliyoruz. Kaymakam beye teşekkür ediyorum" dedi.

PROJE ÖDÜLÜ, KÜLTÜR GEZİSİ

Dede ve babaannenin kitap okuyarak, torunlarına örnek olması takdirle karşılanırken, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından başlatılan ve 23 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında en çok kitap okuyanlar, Kütahya ile Emet'in tarihi ve kültürel yerlerine düzenlenecek gezilere katılacak.


Nusret Gökçe, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:35 Kaynak: DHA
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