Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev tamamen yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev tamamen yıkıldı - Son Dakika

Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev tamamen yıkıldı

6 saat önce

KONYA'da, dün bir kısmının çökmesi sonucu babaanne ve 2 torununun yaşamını yitirdiği, 'korunması gereken kültür varlığı' olarak tescilli, 2 katlı kerpiç bina, bugün tamamen yıkıldı.

Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev tamamen yıkıldı, System.String[]

KONYA'da, dün bir kısmının çökmesi sonucu babaanne ve 2 torununun yaşamını yitirdiği, 'korunması gereken kültür varlığı' olarak tescilli, 2 katlı kerpiç bina, bugün tamamen yıkıldı. Bölgede daha önce 20 binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dünkü çalışmaların ardından 12 binanın daha yıkılacağını, riskli bulunan tescilli 24 binanın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca restore edileceğini söyledi.

Karatay ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki Burç Sokak'ta, dün sabaha karşı, 2 katlı kerpiç evin bahçe tarafına bakan bölümün bir kısmı çöktü. Bahçe duvarının yaklaşık 2,5 metre yükseklikte olmasıyla durum, saat 09.00 sıralarında komşular tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kurtarma çalışması sırasında, pazarcı Sultan Dakım (57) ile kendisini ziyarete gelen torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım'ın (5) cansız bedenine ulaştı. Babaanne ve torunlarının cansız bedenleri, enkaz altından çıkarılıp, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Dakım ile Muhammet ve Bektaş Dakım'ın cenazeleri, Tatlıcak Mahallesi'ndeki Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sultan Dakım'ın, yaklaşık 3 ay önce, ucuz olduğu için 400 liraya kiraladığı, bir bölümünde göçükler olduğu öne sürülen ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca 'korunması gereken kültür varlığı' olarak tescillenen bina, kurul kararı üzerine bugün tamamen yıkıldı.

BÖLGE İÇİN 'RİSKLİ ALAN' BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Çöken bina dahil çoğu kerpiç olan evlerin bulunduğu, yaklaşık 100 bin metrekarelik alan için riskli olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulduğu belirlendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve 8 ay önce geldiğini ve ilk çalışmasının çöken binanın bulunduğu alana yönelik olduğunu belirtti. 347 yapının yer aldığı yaklaşık 100 metrekarelik alan için riskli bölge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaatta bulunduklarını hatırlatan Kılca, şunları söyledi:

"Seçim dönemimde en çok şikayet aldığımız bölge orasıydı. Göreve başladıktan sonra da koruma amaçlı imar planı ve kentsel sit alanın olduğu 100 bin metrekarelik alanda çalışma başlattık. Tespit ettiğimiz 20 bina daha önce belediye tarafından yıkıldı. O bölgede koruma tescilli çok fazla bina var. Tescilli binaların bazılarının sahiplerinin restore edilmesi için maddi durumu elverişli değil bir kısmının maddi durumu iyi ama bölgede oturmuyor. Terk edilmiş var. Biz buna rağmen belediyemizin imkanları doğrultusunda çöken binanın arka sokağında sokak iyileştirmesi çalışması kapsamındaki evlerin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımız son aşamaya geldi. O bölge için riskli alan kapsamında bakanlığımıza da müracaatlarımızı yapmıştık. Yapılacaklar noktasında bayağı mesafe katettik; ama bu üzücü olay yaşandı. Dün yapılan incelemede, 24'ü tescilli 36 bina riskli bulundu. 12 binanın yıkımı gerçekleşecek, 24 bina da bakanlık tarafından restore edilecek."


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
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