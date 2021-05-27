Babaanne oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı - Son Dakika

Babaanne oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı

27.05.2021 11:47
Babaanne oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı, System.String[]

Bakırköy'de annesine işkence eden ve kendisini tehdit eden babasını öldüren Haydar Mert K.'nın yargılanmasında tanıklar dinlendi.

Bakırköy'de annesine işkence eden ve kendisini tehdit eden babasını öldüren Haydar Mert K.'nın yargılanmasında tanıklar dinlendi. Torunundan şikayetçi olmadığını belirten babaanne Saniye D., "Oğlum zaten toprakta ben torunuma üzülüyorum" dedi.

Bakırköy'de kendisine ve annesine çocukluk yıllarından bu yana işkence eden ve cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerde bulunan babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren sanık Haydar Mert K.'nın davasında tanıklar dinlendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki ile taraf avukatları ve sanık Haydar Mert Kaymaz tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilerek katıldı.

Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten sanığın babaannesi maktulün de annesi Saniye D., "Ölen benim oğlum, cezaevinde yatan da torunum olur. Torunumun babası uzun yıllar cezaevinde kaldı. Çocuğunu nüfusuna almadı. Resmi olarak hiçbir zaman evlilik yapmadı. Kendisi yıllarca eşine de çocuklarına da kötü muamelelerde bulundu. Onlara eziyet yaptığını da biliyorum. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Olanlar karşısında çok üzülüyorum. Oğlum zaten toprakta ben torunuma üzülüyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi.

Olayı görmediğini sadece silah sesini duyduğunu anlatan tanık Mehmet Atçılı, "Sadece bu insanlar benim komşularımdır. Silah sesini duyunca olay yerine gittim. Maktul yerde yatıyordu. Ben olayı görmedim" dedi.

Tanık olarak dinlenen Şenol Somuncuoğlu, "Maktulü uzun yıllardır tanırım. 1998 yılında sanığın annesi Songül'ü bir kafede gördü, bıçak zoruyla kaçırıp gayri resmi evlendi. Ben bu olaya şahidim ama onlar şikayetçi olmadıkları için bende olmadım. Maktul uyuşturucu kullanırdı. Songül'le ayrıldıktan sonra çocuklara onları barıştırmaları için baskı yapardı, tehdit ederdi. Aile içerisinde sürekli şiddet vardı. Songül'ü birkaç kez yaraladı. Onu kesemeyince kendisini keserdi" beyanlarında bulundu.

Sanığın annesi Songül Çapan ise, "Tanık Şenol Bey'in anlattığı her şey doğrudur. Maktul bana ve çocuklarıma yıllarca eziyet etti. Oğlumun bir gözünü babası kör etti" ifadelerinden sonra mahkeme heyetinin sanığın kimlikteki baba hanesinde Ali isminin yazılı olması sorulması üzerine Çapa, "Resmi nikahımız olmadığı için çocuğum kimlikte babasız olmasın diye Ali ismini yazdırdım. Kimliksiz büyüsün istemedim. Fakat Ali diye gerçek birisi yok" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ekim 2020 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Haydar Mert K.'nın silak ile başına ateş ettiği biyolojik babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldürdüğü açıklandı. İddianamede maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 2 sayfa adli sicil dökümü olduğu da belirtildi. Ölen Sezgin'in eski eşine ve sanık oğlu Haydar Mert K'ya işkence boyutunda şiddet uyguladığı da iddianamede anlatıldı. Dosyayı bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı maktul Yusuf Cemal Sezgin'in suç işlemeyi adeta bir yaşam felsefesi haline getirdiğini aktararak " Maktul Sezgin'in yoğun ve süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemleri neticesinde sanık kasten adam öldürme suçunu işlemiştir" değerlendirmesinde bulundu. İddianamede Sanık hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. - İSTANBUL

Cemal Sezgin, Cumhuriyet, Evlilik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babaanne oğlunu öldüren torunundan şikayetçi olmadı - Son Dakika


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