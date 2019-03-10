Son Dakika Haberleri: Babaanne Torununun Otomobilini Yakmaya Çalışan Kadını Saksı Atarak Engelledi

Babaanne Torununun Otomobilini Yakmaya Çalışan Kadını Saksı Atarak Engelledi

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki kadın, torunun aracını yakmaya çalışan kadını evinin balkonundan saksı atarak engelledi.

Babaanne Torununun Otomobilini Yakmaya Çalışan Kadını Saksı Atarak Engelledi, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki kadın, torunun aracını yakmaya çalışan kadını evinin balkonundan saksı atarak engelledi.

Alınan bilgiye göre Arzu B, kendisiyle evlenmediği iddiasıyla erkek arkadaşı Harun Z'nin Yeşilevler Mahallesi Demetevler Sokak'taki evinin önünde park halinde olan otomobilini ispirto dökerek yakmaya çalıştı.

Bu sırada evinin balkonunda bulunan ve olayı fark eden Harun Z'nin babaannesi Sevim Z, Arzu B'ye saksı fırlattı. Saksı atılması üzerine otomobili ateşe veremeyen Arzu B. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Haber verilmesi üzerine iş yerinden eve gelen Harun Z. de polislere, kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.

Elinde oto yıkama fırçasıyla aracın başında bekleyen babaanne Sevim Z. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli kadının, "Torunun beni alacaktı niye almadı." şeklinde konuşarak aracı yakmaya çalıştığını ve saksı atarak ona engel olduğunu anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:39 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
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