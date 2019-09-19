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Babaanne torununun sınıf öğretmeni oldu

16 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni Mehpare Gökçe, torununun sınıf öğretmeni oldu.

Babaanne torununun sınıf öğretmeni oldu, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni Mehpare Gökçe, torununun sınıf öğretmeni oldu.

Meslek hayatında 41 yılı geride bırakan Gökçe, bir babaanne olarak torunuyla aynı sınıfı paylaşarak uzun meslek hayatında pek çok meslektaşının aksine farklı bir tecrübeyi de deneyimliyor.

Bu yıl ilkokula başlayan torunu Zeynep Ülkü Gökçe'nin sınıf öğretmeni olan Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun kendi sınıfına kayıt yaptırmak istediğini söyledi.

Torununun ev ve sınıf ortamını ayırt edebildiğini belirten Gökçe, şunları dile getirdi:

"Kırk bir yıllık tecrübeme güvenerek okulda torun babaanne ilişkisinin dışında öğrenci öğretmen ilişkisini kurabileceğimize inandık ve başardık. Evde babaanne, okulda ise öğretmenim diyor. Kendisi de bu duruma hazırlanmıştı. Ben de sınıfta onun babaannesi gibi değil, öğretmeni gibi davranıyorum. Okuldan içeri girdiğimizde babaanne torun değil, öğretmen öğrenci oluyoruz. Bu durum Türkiye'de belki de bir ilktir. Tecrübemle bu durumun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum."

Gökçe, sınıfta bütün öğrencilerinin kendisi için eşit olduğunu vurguladı.

Zeynep Ülkü Gökçe ise babaannesinin öğretmeni olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Samsun, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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