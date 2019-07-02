Babaanne ve torununun başı hırsızlarla dertte
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadının gece torununun bisikleti, gündüz de kendisine ait 3 tekerlekli akülü bisikletinin şarj aleti çalındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde bir kadının gece torununun bisikleti, gündüz de kendisine ait 3 tekerlekli akülü bisikletinin şarj aleti çalındı.
Olay, Alpaslan Mahallesi Ebulfez Elçibey
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Yılmaz
'a ait evin bahçesinde bulunan torununa ait 500 liralık bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Öğlende de evin önünde park halinde şarj edilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin 165 lira değerinde olan şarj aleti henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Olay yerine gelen polis her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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