Babaanne ve torununun ölümüne neden olan alkollü sürücüye ikinci kez aynı ceza - Son Dakika
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Babaanne ve torununun ölümüne neden olan alkollü sürücüye ikinci kez aynı ceza

6 saat önce

Ümraniye'de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırılan alkollü sürücü, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezasına çarptırıldı.

Babaanne ve torununun ölümüne neden olan alkollü sürücüye ikinci kez aynı ceza, System.String[]

Ümraniye'de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırılan alkollü sürücü, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezasına çarptırıldı.


Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir'in, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.


İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.


"Sürücü asli kusurlu, babaanne ve torunu kusursuz"


Mahkeme başkanı, dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan döndüğünü belirtti. Raporda, sürücü Emrah Bozdemir'in asli kusurlu olduğu, maktuller Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender'in ise kusursuz olduğu belirtildi.


Bunun üzerine söz alan katılan avukatı Halit Taygün, "Şikayetimiz devam etmektedir. Dosya içerisindeki 3 raporda da sanığın asli kusurlu olduğu görülmektedir" dedi.


Sanık avukatı Gülsün Doygun ise, "Söz konusu rapor önceki raporun kopyası şeklindedir. Dosya ile uyuşmamaktadır. Bizece maktuller yola dikkatsizce indikleri için kusurludur. Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda hüküm tesis edilsin. Alt sınırdan hüküm kurulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


"Acılı aileye sabırlar diliyorum"


Son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir, "Müteveffalara Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı aileye sabırlar diliyorum. Yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı üzgün ve pişmanım" diyerek beraatini ve tahliyesini istedi.


Mahkemeden ikinci kez aynı karar: 14 yıl 2 ay hapis


Dosya hakkında ikinci kez hüküm kuran mahkeme, sanığı "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Olayın Geçmişi


Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde aracıyla seyir halindeki Emrah Bozdemir, arabayla yolda ilerlerken Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarpmıştı, olayın ardından ağır yaralanan Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender hayatını kaybetmişti.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay sırasında 215 promil alkollü olduğu tespit edilen Emrah Bozdemir hakkında, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


Yargıtay cezayı çok bulmuştu


Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırmıştı. Dosya Yargıtay'a taşınmıştı.


Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ölenlerin trafiği yeterince kontrol etmeden yola çıktıklarını dikkate almadan alt sınırdan uzaklaşılarak verilen kararın hakkaniyetli olmadığını gerekçe göstererek oy birliğiyle yerel mahkemenin kararını bozmuş ve yeniden hüküm kurulması için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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