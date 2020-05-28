Babaanneden judocu toruna antrenman desteği

Korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarına evde devam eden Yunusemre Belediyespor judocusu Ceylin Nisa Dalkara'nın en büyük destekçisi babaannesi Hafize Dalkara oldu. Torununa antrenmanlarında yardımcı olan Babaanne, sporunu geliştirebilmesi için yardım ediyor.



Tüm dünyada etkili olan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan Yunusemre Belediyesporlu sporcular, antrenmanlarına evde devam ediyor. Kulübün judo sporcularından Ceylin Nisa Dalkara da antrenmanlarına takım antrenörleri Halil Atmaca ve Orhan Akdemir rehberliğinde devam eden ederken, en büyük destekçisi Babaannesi Hafize Dalkara. 58 yaşındaki babaanne, kahverengi kuşak sahibi torununun sporunu geliştirebilmesi için ona yardım ediyor. Babaanne Hafize Dalkara'ya teşekkür eden takım antrenörü Halil Atmaca, ailelerin sporculara verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Atmaca, "Haftalık olarak planladığımız çalışmalar her gün sporcularımızla paylaşılıyor. 2008 doğumlu, gelecek vaat eden Manisa birincisi kahverengi kuşak Ceylin Nisa, 3 haftadır 58 yaşındaki babaannesi Hafize Dalkara ile birlikte antrenman yapıyor. Sporcularımıza ailelerinin bu tür destekleri bizleri çok memnun ediyor. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı hepsinden Allah razı olsun. Lütfen biraz daha sabır. Spora devam edelim, İnşallah bu zor günleri de atlatacağız" dedi. - MANİSA