Çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını, babaannenin dikkati ortaya çıkardı - Son Dakika

5 yıllık evli olan Mehmet A. ve Sibel A., geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evlerini ayırdı. Kızları A.Ş.A. (4.5) ve oğulları K.A.A. (3.5) da anneleri ile yaşamaya başladı. Ancak olay, haftada 2 gün çocuklarını gören baba Mehmet A.'nın 22 Haziran'da çocuklarını babaannesine götürmesiyle ortaya çıktı. Çocuklara banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ

Sabah'ın haberine göre doktor raporunda ise yaraların sigaradan kaynaklı olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

TUTUKLANDI

Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.