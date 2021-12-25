Üye Girişi
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu - Son Dakika

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

25.12.2021 12:32
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un (27) babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un (27) babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Üretimde ilaç yerine ısırgan otu ve kil kullanan Ulus, 'İlaçsız tarım olmaz, malınız mahvolacak' diyenlere rağmen doğadan faydalanıp, verimli ürün yetiştirdiklerini söyledi.

Seferihisar ilçesinde yaşayan dijital pazarlama stratejisti Çise Ulus, yaklaşık 2 yıl önce babaannesinin vefat etmesinin ardından yadigar kalan 7 dönümlük mandalina bahçesinde organik tarım modelini hayata geçirdi. Ağaçlara ilaç sıkmak yerine ısırgan otu ve kilden yararlanan Ulus, yabani otlardan kurtulmak için kaz besliyor, arılardan ise ağaçlarda tozlaşma meydana getirmesi için yararlanıyor. Yere düşen mandalinaları sirke haline getirip ağaçları dezenfekte etmek için kullanan Ulus, doğadan faydalanarak verimli ürün yetiştirmeyi amaçlıyor.

Çise Ulus'un organik tarımla yetiştirilen mandalinalar 6 Aralık'ta düzenlenen 21'inci Mandalina Şenliği'nde En İyi Mandalina Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Ulus, "Hiçbir şekilde ilaç kullanmadığımız için içimiz çok rahat. Çocuk da hamile de yaşlı da bu mandalinaları gönül rahatlığıyla yiyebiliyor" dedi.'KİLİN PEK ÇOK FAYDASI VAR'Küçüklüğünün bahçede geçtiğini anlatan Çise Ulus, "Çok uzun zamandır hasat ve tüm süreçlerde vardım. Babaannemin 2 yıl önceki vefatından sonra ise tüm sorumluluğu aldım. Covid-19 nedeniyle bahçemde daha fazla zaman geçirmeye başladım. Daha önce de büyüklerim ilaç kullanmıyordu, ancak en iyi mandalinayı nasıl ilaç kullanmadan üretebileceğimizi araştırmaya başladım. Isırgan otunun zararlıları kaçırdığını bildiğim için ısırgan otundan bir karışım elde ettim ve bunu ağaçlarımda kullandım. Kilin mucizevi etkisini gördüm. Sıkıldığı zaman ağaçları gri gösteriyor ve zararlıların gelmesini önlüyor. Aynı zamanda sıcakta şemsiye görevi, soğukta battaniye görevi görüyor. Ürünün dayanıklılığını ve verimi artırıyor" diye konuştu.'DOĞADAN FAYDALANIYORUZ'Güvercinlerin de organik tarım üretimine fayda sağladığını anlatan Ulus, "Bu süreçte güvercinlerimizden yararlandık. Güvercinlerin gübrelerini ağaçlarımızın taç yapraklarına döktük. Keçi gübresinden yararlandık. Ağaçlarımızı gerektiği zaman hava şartları ve derecelerine göre bilimsel biçimde buduyoruz. Tüm yeşilliğin temizlenmesini kazlara bırakıyoruz. Arılardan yararlanıyoruz. Doğadan faydalanarak verimli bir ürün yetiştiriyoruz. Tüm bunların sonucunda verimliliği 5 katına çıkardık. Mandalinamızı farklı farklı ürün gruplarıyla deniyoruz. Bu sene jeotermalden yararlanarak mandalina cipsi yaptık" ifadelerini kullandı.'MALINIZ MAHVOLACAK DEDİLER'

Seferihisar'ın mandalinasıyla ünlü olduğunu anlatan Çise Ulus, "Her yıl kasım- aralık aylarında mandalina şenliği düzenlenir. Ürünümüz bu şenlikte birinci oldu ve çok mutluyuz. Mandalinamız birçok üretici karşısında yarıştı. Hem tat olarak hem kalite olarak ödül aldı. Bu süreçte 'İlaçsız tarım olmaz', 'Malınız mahvolacak' diyenler oldu. Sonucun bu şekilde olması bizi çok mutlu etti" dedi.


Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu
YORUMLAR
500

Organik Tarım, Seferihisar, İlaç, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu - Son Dakika


Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu         
12:39
Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler         
12:33
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
12:07 Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement