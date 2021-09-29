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Babaannesinden zorla para alan toruna "yağma"dan 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Babaannesinden zorla para alan toruna "yağma"dan 6 yıl 8 ay hapis cezası

29.09.2021 14:10
Babaannesinden zorla para alan toruna

Kayseri'de uyuşturucu almak için babaannesinden zorla 100 lira aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu almak için babaannesinden zorla 100 lira aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K, mağdur müşteki babaannesi Z.K. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, babaannesinden zorla 100 lira almadığını, darp ve tehditte bulunmadığını, tuvalet penceresini de kendisine para vermediği için değil, sevgilisi ile kavga ettiği için kırdığını öne sürdü.

Babaannesinin "akıllansın" diye kendisinden şikayetçi olduğunu ifade eden M.K, pişman olduğunu belirterek, babaannesinden özür diledi.

Mağdur Z.K. ise kendisinden zorla para aldığını iddia ettiği torununun uyuşturucu kullandığını, bundan kurtulması ve tedavi olması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Duruşmada şikayetinden vazgeçen babaanne, arkadaş çevresine uyan torununun tedavi edilmesini ve ceza almamasını talep etti.

Tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi, ağabeyinin daha önce de babaannesinden zorla para alarak uyuşturucu aldığını, alamayınca ve kriz geldiğinde kapı ve pencereyi kırdığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye, "yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Uyuşturucu, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babaannesinden zorla para alan toruna 'yağma'dan 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babaannesinden zorla para alan toruna "yağma"dan 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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