Babaannesine hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Babaannesine hayatının şokunu yaşattı

14.10.2022 12:29
Babaannesine hayatının şokunu yaşattı

Kocaeli'de babaannesinin kolundaki altın bileziği zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'de babaannesinin kolundaki altın bileziği zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Bileziği almamın sebebi banka borcumun olmasıydı. Banka bana 'Haciz işlemleri başlatılmıştır' diye mesaj atınca gaflete düştüm" dedi. Torunundan şikayetçi olmayan yaşlı kadın ise, "Torunum benden isteseydi ona verirdim ancak benden istemedi" dedi.

Olay, 25 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre F.D. (28), bir süredir birlikte yaşadığı babaannesi A.D.'nin kolundaki 22 ayar altın bileziği zorla alarak evden çıktı. Oğlunu arayarak yardım isteyen yaşlı kadın, polis merkezine giderek torunundan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan F.D., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, F.D.'nin babaannesi A.D.'nin ağzını kapatarak yere yatırdığı, kolundaki bileziği zorla alarak, "Sesini çıkartma, bağırırsan öldürürüm" dediği, daha sonra telefonu ona vererek banyoya kilitlediği bilgisi yer aldı. Ayrıca iddianamede, sanığın televizyonun sesini sonuna kadar açarak ikametten ayrıldığı belirtildi.

"Banka bana 'Haciz işlemleri başlatılmıştır' diye mesaj atınca gaflete düştüm"

Hakkında "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya babaanne A.D., tutuklu sanık F.D. ve avukatı katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, bileziği babaannesinin kolundan zorla almadığını ileri sürdü. F.D., "Babaannem abdest almadan önce bileziklerini çıkartır. O günde bileziklerini çıkararak sehpanın üstüne koymuştu. Masada iki tane bilezik vardı, bir

tane aldım. Kendisinden zorla bir şey almış değilim. Onu banyoya kilitlediğim hususu da doğru değildir. Bileziği almamın sebebi banka borcumun olmasıydı. Banka bana 'Haciz işlemleri başlatılmıştır' diye mesaj atınca gaflete düştüm. Ailemden izinsiz bir çöp bile almış değilim, pişmanım. Aldığım bileziği sattım. Babam ve annem bileziğin parasını babaanneme vermişler ancak ne zaman verdiklerini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Torunum benden isteseydi ona verirdim"

Olay gününü anlatan A.D. ise, "Abdest almaya gittiğimde F.D. bileziğimi benden habersiz almış. Banyonun kapısı kilitlenmişti, telefonla oğlumu arayarak beni çıkarmasını söyledim. Oğlum gelip beni banyodan çıkarınca salonda bileziğimin olmadığını gördüm. Torunum benden isteseydi ona verirdim ancak benden istemedi. Banyoda zorla elimden çıkarmadı. Ben torunumu affediyorum, torunuma ben bakacağım. Torunumum babası bana bileziğimi geri verdi" dedi.

"Lütfen torunumu serbest bırakın, şikayetçi değilim"

Mahkeme Başkanı İsmail Öztürk, A.D.'nin emniyette verdiği ifadesinde farklılık olduğunu, sanığın bileziği kolundan zorla çıkardığı ve tehdit ettiği hususunun doğru olup olmadığını sordu. A.D. ise, "Beyin kanması geçirdim, aklım gidip geliyor. Lütfen torunumu serbest bırakın, şikayetçi değilim" diye konuştu.

"Annem beni arayarak 'F. bileziği elimden aldı' dedi"

Tanık olarak dinlenen A.D.'nin oğlu R.D. ise, "Annem beni arayarak 'F. bileziği elimden aldı' dedi. Ben eve gittiğimde annem banyoda kilitliydi. Başka bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de uyuşturucu madde operasyonu
Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babaannesine hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Babaannesine hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement