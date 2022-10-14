Babaannesine hayatının şokunu yaşattı

Kocaeli'de babaannesinin kolundaki altın bileziği zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Bileziği almamın sebebi banka borcumun olmasıydı. Banka bana 'Haciz işlemleri başlatılmıştır' diye mesaj atınca gaflete düştüm" dedi. Torunundan şikayetçi olmayan yaşlı kadın ise, "Torunum benden isteseydi ona verirdim ancak benden istemedi" dedi.

Olay, 25 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre F.D. (28), bir süredir birlikte yaşadığı babaannesi A.D.'nin kolundaki 22 ayar altın bileziği zorla alarak evden çıktı. Oğlunu arayarak yardım isteyen yaşlı kadın, polis merkezine giderek torunundan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan F.D., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, F.D.'nin babaannesi A.D.'nin ağzını kapatarak yere yatırdığı, kolundaki bileziği zorla alarak, "Sesini çıkartma, bağırırsan öldürürüm" dediği, daha sonra telefonu ona vererek banyoya kilitlediği bilgisi yer aldı. Ayrıca iddianamede, sanığın televizyonun sesini sonuna kadar açarak ikametten ayrıldığı belirtildi.

"Banka bana 'Haciz işlemleri başlatılmıştır' diye mesaj atınca gaflete düştüm"

Hakkında "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya babaanne A.D., tutuklu sanık F.D. ve avukatı katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, bileziği babaannesinin kolundan zorla almadığını ileri sürdü. F.D., "Babaannem abdest almadan önce bileziklerini çıkartır. O günde bileziklerini çıkararak sehpanın üstüne koymuştu. Masada iki tane bilezik vardı, bir

tane aldım. Kendisinden zorla bir şey almış değilim. Onu banyoya kilitlediğim hususu da doğru değildir. Bileziği almamın sebebi banka borcumun olmasıydı. Banka bana 'Haciz işlemleri başlatılmıştır' diye mesaj atınca gaflete düştüm. Ailemden izinsiz bir çöp bile almış değilim, pişmanım. Aldığım bileziği sattım. Babam ve annem bileziğin parasını babaanneme vermişler ancak ne zaman verdiklerini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Torunum benden isteseydi ona verirdim"

Olay gününü anlatan A.D. ise, "Abdest almaya gittiğimde F.D. bileziğimi benden habersiz almış. Banyonun kapısı kilitlenmişti, telefonla oğlumu arayarak beni çıkarmasını söyledim. Oğlum gelip beni banyodan çıkarınca salonda bileziğimin olmadığını gördüm. Torunum benden isteseydi ona verirdim ancak benden istemedi. Banyoda zorla elimden çıkarmadı. Ben torunumu affediyorum, torunuma ben bakacağım. Torunumum babası bana bileziğimi geri verdi" dedi.

"Lütfen torunumu serbest bırakın, şikayetçi değilim"

Mahkeme Başkanı İsmail Öztürk, A.D.'nin emniyette verdiği ifadesinde farklılık olduğunu, sanığın bileziği kolundan zorla çıkardığı ve tehdit ettiği hususunun doğru olup olmadığını sordu. A.D. ise, "Beyin kanması geçirdim, aklım gidip geliyor. Lütfen torunumu serbest bırakın, şikayetçi değilim" diye konuştu.

"Annem beni arayarak 'F. bileziği elimden aldı' dedi"

Tanık olarak dinlenen A.D.'nin oğlu R.D. ise, "Annem beni arayarak 'F. bileziği elimden aldı' dedi. Ben eve gittiğimde annem banyoda kilitliydi. Başka bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ