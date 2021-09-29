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Babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini alan toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini alan toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası

29.09.2021 13:54
Babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini alan toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini gasp eden toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini gasp eden toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanı M.K., avukatı ve müşteki babaanne katıldı. Cumhuriyet savcısı sanık M.K.'nin 'yağma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık M.K. ise savunmasında, "Ben babaanneme karşı yağma uygulamadım. Kesinlikle zorla para almadım. Babaannem akıllanmam için beni şikayet etti. Aramızda kesinlikle bir husumet yoktur. Evin camını kız arkadaşımla kavga ettiğim için kırdım. Çok pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi. Müşteki babaannem de ifadesinde, "Torunumdan arkadaş çevresinden ayrılıp, tedavi görmesi için şikayetçi oldum. Parayı kendi isteğimle verdim" ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen M.K.'nın kardeşi M.K. ise, "Ağabeyim uyuşturucu alabilmek için babaannemden para istiyordu. Babaannem parayı kendi isteğiyle verdi. Olay günü babaannem para vermediği için abim camı kırdı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.'ya 'yağma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini alan toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası

Türk Lirası, Cumhuriyet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini alan toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babaannesine zor kullanarak 100 TL'sini alan toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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