Son Dakika Haberleri: Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası
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Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pakize K. (74), polis merkezine giderek torunu D.C.K'nin (17) kendisini darbedip 150 lirasını aldığını belirterek şikayetçi oldu.
Şüpheli D.C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:53 Kaynak: AA
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