Babaannesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılandığı Dava

Adana'da para vermediği gerekçesiyle babaannesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da para vermediği gerekçesiyle babaannesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail C. (27), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Sanığın, "suçsuz" olduğu yönünde daha önce yaptığı savunmalarını tekrarladığını belirttiği duruşmada avukatı ise maktulden alınan doku örneklerinde başka bir kadına ait kan izine rastlandığını iddia ederek bu hususun da incelenmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.





Olay





Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Elif Tul (83), 16 Nisan'da evinde ölü bulunmuş, kadının torunu İsmail C. katil zanlısı olarak tutuklanmıştı.

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