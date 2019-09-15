Son Dakika Haberleri: Babaannesini öldüren genç polise teslim oldu
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Babaannesini öldüren genç polise teslim oldu

29 dakika önce

Giresun'da babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan genç, gözaltına alındı.

Babaannesini öldüren genç polise teslim oldu, System.String[]

Giresun'da babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan genç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çınarlar Polis Merkezine gelen A.A. (18), babaannesini bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Gözaltına alınan A.A'nın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, Gemilerçeği Mahallesi'ndeki evde Fatma Çekiç'in (59) cesedini buldu.

Çekiç'in cesedi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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